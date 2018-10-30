Киевляне от отчаяния перекрыли Харьковское шоссе (фото) [ Редактировать ]
Вечером 30 октября жители Днепровского района Киева перекрыли движение на крупной артерии города - Харьковском шоссе.
Жители ЖК "Мега Сити" вышли на акцию из-за отчаяния - их уже несколько лет не подключат к теплосетям и периодически отключают электроснабжение, Люди сутками сидят в потемках.
"Выключили электричество к жилом комплексе "Мега Сити" на Харьковском шоссе, в комплексе более 1 000 квартир, 6 секций по 33 этажа. Жители вышли и ждут представителей властей для решения проблемы", - сообщил "Подробностям" активист Александр.
Он добавил, что представители властей не явились, но на место уже прибыли восемь полицейских автомобилей.
Движение на Харьковском шоссе перекрыли на перекрестке с улицей Привокзальной, таким образом, фактически, акция распространилась на два района столицы - Днепровский, в котором находится "Мега Сити", и Дарницкий, где перекрыто шоссе:
Район проведения акции. Карта: google.com.ua/maps
Ранее возмущенные киевляне перекрыли железную дорогу.
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