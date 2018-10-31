Курс валют в Украине на 31 октября [ Редактировать ]
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Национальный банк Украины на 31 октября 2018 года укрепил курс гривны. Курс доллара на межбанковском рынке в покупке снизился.
НБУ официальные курсы валют на уровне:
- 100 долларов США - 2 816 гривен;
- 100 евро - 3 202 гривны.
С конца июля курс доллара в Украине медленно, но верно растет. Чего ожидать дальше и к чему готовиться украинцам - узнайте в нашем материале.
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