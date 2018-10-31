Национальный банк Украины на 31 октября 2018 года укрепил курс гривны. Курс доллара на межбанковском рынке в покупке снизился.

НБУ официальные курсы валют на уровне:

100 долларов США - 2 816 гривен;

100 евро - 3 202 гривны.

С конца июля курс доллара в Украине медленно, но верно растет. Чего ожидать дальше и к чему готовиться украинцам - узнайте в нашем материале.