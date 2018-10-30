Автомобили предназначались для экспорта. Фото с места ЧП: La Repubblica

Несколько сотен автомобилей Maserati были уничтожены в порту итальянской Савоны: сильная непогода, бушующая во всей Италии, вызвала взрывы аккумуляторов и пожар.

Потоки воды затопили две автомобильные стоянки, спровоцировав короткое замыкание. Это привело к взрыву аккумуляторных батарей и пожару, который тушили несколько часов, сообщает 30 октября La Repubblica.

Уточняется, что автомобили предназначались для экспорта в страны Ближнего Востока.

Накануне из-за дождей Венеция оказалась под водой, а Рим - сковало льдом.