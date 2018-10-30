Сотни элитных Maserati сгорели в одночасье из-за дождя [ Редактировать ]
Несколько сотен автомобилей Maserati были уничтожены в порту итальянской Савоны: сильная непогода, бушующая во всей Италии, вызвала взрывы аккумуляторов и пожар.
Потоки воды затопили две автомобильные стоянки, спровоцировав короткое замыкание. Это привело к взрыву аккумуляторных батарей и пожару, который тушили несколько часов, сообщает 30 октября La Repubblica.
Уточняется, что автомобили предназначались для экспорта в страны Ближнего Востока.
Накануне из-за дождей Венеция оказалась под водой, а Рим - сковало льдом.
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