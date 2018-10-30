Восемь стран ЕС в ООН (Франция, Нидерланды, Польша, Швеция, Великобритания, Италия, Бельгия и Германия) призвали власти России остановить подготовку к незаконным выборам на оккупированных территориях Украины.

Об этом сообщает пресс-служба британского правительства.

"Мы осуждаем незаконные так называемые "выборы", запланированные на 11 ноября на неподконтрольных правительству территориях в так называемых "Луганской народной республике" и "Донецкой народной республике". Если они состоятся, эти незаконные выборы будут противоречить обязательствам, сделанным в соответствии с Минскими соглашениями и нарушат украинское законодательство", - говорится в заявлении.

Страны полностью поддерживают независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах международно признанных границ.

"Мы призываем международное сообщество объединить усилия, чтобы выступить против этих незаконных выборов, которые только могут способствовать подрыву усилий, направленных на достижение мира в регионе. Мы настоятельно призываем сепаратистов отказаться от планов проведения выборов", - говорится в заявлении.

В МИД Польши также сделали заявление о "выборах" на Донбассе.