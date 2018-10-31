Во вторник, 30 октября, Светлану Лободу выписали из Боткинской больницы Москвы после срочной операции на почках. Забрать ее из клиники приехал лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн.

Об этом сообщает издание Super.

Узнав о госпитализации Светланы, певец принял решение вылететь в Москву.

Ради этого Тилль отложил съемки нового клипа в Европе и, купив обычный билет эконом-класса, отправился в российскую столицу. По данным журналистов, бизнес-класса в наличии не оказалось.

Однако приехать к Светлане у немецкого музыканта получилось лишь в день выписки - до этого ввиду сложных процедур все посещения для прооперированной певицы запретили врачи.

Лишь 30 октября медики приняли решение о выписке, после чего Линдеманн немедленно выехал в больницу в сопровождении своего менеджера.

Из Боткинской больницы пара отправилась в ресторан, чтобы в тихой и спокойной обстановке отметить выписку ужином. Вскоре к любимой маме приехала старшая дочка Светланы - Ева. Младшая - полугодовалая Тильда осталась под присмотром няни.

Практически весь вечер старшая дочь Светланы провела на коленях у Линдеманна, а уехали из ресторана Тилль и Светлана держась за руки, вызвав фурор своим появлением у гостей заведения.

Напомним, что Лобода не афиширует своих отношений, но недавно певица опубликовала фото семьи и поблагодарила мужа за любовь.