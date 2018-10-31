В Киеве произошла эвакуация универмага "Украина" на площади Победы из-за сообщения о минировании. Об этом пишет "Информатор".

"Вызов на линии экстренных служб поступил около 21:05. Прибывшие на место спасатели, первым делом эвакуировали из здания около 150 человек", - говорится в сообщении.

Также был закрыт главный вход для посетителей.

"Взрывотехники приступили к обследованию помещений торгового центра. На месте дежурили медики, а также работали спасатели, следственно-оперативная группа и взрывотехники", - говорится в сообщении.

Пару дней назад универмаг уже эвакуировали из-за сообщения о минировании.

Также сегодня станция Киевского метрополитена "Площадь Льва Толстого" была экстренно закрыта на вход и выход из-за сообщения о минировании.