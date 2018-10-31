Из столичного универмага "Украина" срочно эвакуировали посетителей [ Редактировать ]
В Киеве произошла эвакуация универмага "Украина" на площади Победы из-за сообщения о минировании. Об этом пишет "Информатор".
"Вызов на линии экстренных служб поступил около 21:05. Прибывшие на место спасатели, первым делом эвакуировали из здания около 150 человек", - говорится в сообщении.
Также был закрыт главный вход для посетителей.
"Взрывотехники приступили к обследованию помещений торгового центра. На месте дежурили медики, а также работали спасатели, следственно-оперативная группа и взрывотехники", - говорится в сообщении.
Пару дней назад универмаг уже эвакуировали из-за сообщения о минировании.
Также сегодня станция Киевского метрополитена "Площадь Льва Толстого" была экстренно закрыта на вход и выход из-за сообщения о минировании.
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