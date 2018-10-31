Один из пассажиров разбившегося в Индонезии самолета Boeing-737 22-летний Дерил Фида Фебрианто отправил перед крушением селфи своей жене, передает Обозреватель.

Парень сфотографировал себя в салоне за несколько минут до вылета из Джакарты, сообщает издание Vnexpress. На снимке он надел хирургическую маску и смотрит прямо в камеру.

Погибший направлялся на работу и вел переписку со своей молодой супругой Лутфианой Эка Путри, на которой женился всего за две недели до трагедии.

Последнее сообщение, по словам девушки, она получила в 18:12.

"Когда я увидела новости, сравнила номер рейса с фотографией билета Дерила и сразу же заплакала", - рассказала Путри.

Напомним, 29 октября пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании "Lion Air" разбился после вылета из аэропорта Джакарты (Индонезия). Самолет пропал с радаров спустя 13 минут после взлета. Как рассказал агентству представитель поисково-спасательных служб, самолет упал в море.

Смотрите также видео с места трагедии.

Кроме того, появилась информация о количестве жертв авиакатастрофы.