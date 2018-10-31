Авиакатастрофа в Индонезии: пассажир отправил перед смертью фото жене [ Редактировать ]
Источник: РИА Новости
Один из пассажиров разбившегося в Индонезии самолета Boeing-737 22-летний Дерил Фида Фебрианто отправил перед крушением селфи своей жене, передает Обозреватель.
Парень сфотографировал себя в салоне за несколько минут до вылета из Джакарты, сообщает издание Vnexpress. На снимке он надел хирургическую маску и смотрит прямо в камеру.
Погибший направлялся на работу и вел переписку со своей молодой супругой Лутфианой Эка Путри, на которой женился всего за две недели до трагедии.
Последнее сообщение, по словам девушки, она получила в 18:12.
"Когда я увидела новости, сравнила номер рейса с фотографией билета Дерила и сразу же заплакала", - рассказала Путри.
Напомним, 29 октября пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании "Lion Air" разбился после вылета из аэропорта Джакарты (Индонезия). Самолет пропал с радаров спустя 13 минут после взлета. Как рассказал агентству представитель поисково-спасательных служб, самолет упал в море.
Смотрите также видео с места трагедии.
Кроме того, появилась информация о количестве жертв авиакатастрофы.
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