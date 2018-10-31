Пожар на нефтебазе в России: детали происшествия (видео) [ Редактировать ]
В российской Югре вспыхнул масштабный пожар на нефтеперерабатывающей станции.
Пожар произошел на центральном пункте сбора (ЦПС) нефти из-за разгерметизации одного из резервуаров при проведении плановых работ.
На месте ЧП были созданы два боевых участка, пожарники защищают от стихии отдельно стоящие резервуары и административно-производственные здания.
Площадь горения в Нижневартовском районе ХМАО составляет около тысячи квадратных метров. Огонь распространился на административные здания.
"В ликвидации пожара задействовано 93 человека и 32 единицы специальной техники. Проводимые действия позволяют не допустить увеличения площади пожара, на данный момент горение происходит на 1 тысяче квадратных метров. Работа по устранению последствий происшествия продолжается", - сообщили в МЧС.
"На данный момент пострадавших трое: один человек обратился за медицинской помощью, его состояние удовлетворительное, еще два "тяжелых" пациента транспортируются в окружную больницу Нижневартовска", - сообщил директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский.
Напомним, что несколько дней назад в Киеве пожар на СТО уничтожил 7 автомобилей.
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