В российской Югре вспыхнул масштабный пожар на нефтеперерабатывающей станции.

Пожар произошел на центральном пункте сбора (ЦПС) нефти из-за разгерметизации одного из резервуаров при проведении плановых работ.

На месте ЧП были созданы два боевых участка, пожарники защищают от стихии отдельно стоящие резервуары и административно-производственные здания.

Площадь горения в Нижневартовском районе ХМАО составляет около тысячи квадратных метров. Огонь распространился на административные здания.

"В ликвидации пожара задействовано 93 человека и 32 единицы специальной техники. Проводимые действия позволяют не допустить увеличения площади пожара, на данный момент горение происходит на 1 тысяче квадратных метров. Работа по устранению последствий происшествия продолжается", - сообщили в МЧС.

"На данный момент пострадавших трое: один человек обратился за медицинской помощью, его состояние удовлетворительное, еще два "тяжелых" пациента транспортируются в окружную больницу Нижневартовска", - сообщил директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский.

Напомним, что несколько дней назад в Киеве пожар на СТО уничтожил 7 автомобилей.