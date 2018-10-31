Агрессивные действия России на востоке Украины угрожают безопасности целого Европейского региона. Москва регулярно подпитывает конфликт оружием, техникой и личным составом.

Об этом сообщила постоянный представитель Польши при ООН Джоанна Вронецкая во время заседания СБ ООН.

По его словам, она привела данные из отчетов Наблюдательной миссии ОБСЕ. Они свидетельствуют о том, что Россия постоянно усиливает свое военное присутствие на Донбассе.

Вронецкая подчеркнула, что конвои грузовиков из России пересекают неконтролируемые участки украинско-российской границы "днем и ночью".

"Этот межгосударственный конфликт, инициированный Россией, систематически подпитывается Москвой с целью дестабилизации Украины", - заявила дипломат.

Польский представитель осудила так называемые "выборы" на оккупированных территориях Донбасса.

"Это противоречит духу и букве Минских договоренностей", - подчеркнула она.

Вронецкая назвала намерение проведения незаконных выборов демонстрацией неуважения к международным нормам и "откатом" в усилиях нормандского формата и Трехсторонней контактной группы.

Также в ООН сделали резкое заявление о "выборах" на Донбассе.