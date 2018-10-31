Россия угрожает безопасности Европы - посол Польши в ООН [ Редактировать ]
Источник: Reuters
Агрессивные действия России на востоке Украины угрожают безопасности целого Европейского региона. Москва регулярно подпитывает конфликт оружием, техникой и личным составом.
Об этом сообщила постоянный представитель Польши при ООН Джоанна Вронецкая во время заседания СБ ООН.
По его словам, она привела данные из отчетов Наблюдательной миссии ОБСЕ. Они свидетельствуют о том, что Россия постоянно усиливает свое военное присутствие на Донбассе.
Вронецкая подчеркнула, что конвои грузовиков из России пересекают неконтролируемые участки украинско-российской границы "днем и ночью".
"Этот межгосударственный конфликт, инициированный Россией, систематически подпитывается Москвой с целью дестабилизации Украины", - заявила дипломат.
Польский представитель осудила так называемые "выборы" на оккупированных территориях Донбасса.
"Это противоречит духу и букве Минских договоренностей", - подчеркнула она.
Вронецкая назвала намерение проведения незаконных выборов демонстрацией неуважения к международным нормам и "откатом" в усилиях нормандского формата и Трехсторонней контактной группы.
Также в ООН сделали резкое заявление о "выборах" на Донбассе.
по теме
Армія Польщі посилить кордон із Литвою
Польща вирішила употужнити військовий контингент на кордоні з Росією. Зокрема міністерство національної оборони країни відновлює полк у місті Сувалки
Конфликт в Азовском море: в США выдвинули обвинения России
Агрессивные действия России в Азовском море подрывают международное право
В ООН сделали резкое заявление о "выборах" на Донбассе
Восемь стран ЕС в ООН призвали Россию остановить подготовку к незаконным выборам
Росія постачає Туреччині вугілля з окупованого Донбасу - МЗС
У МЗС зазначають: Росія змішує українську паливно-енергетичну сировину з Донбасу зі своєю, аби ускладнити хімічну перевірку
Непроста розмова: МЗС України і Угорщини спробували вирішити суперечку
Українсько-угорську суперечку вкотре спробували вирішити міністри закордонних справ Павло Клімкін і Петер Сійярто - чи домовилися?