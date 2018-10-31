Семеро громадян України, яких утримували у Криму, повернулися додому. Про це повідомила омбудсвуменка Людмила Денисова.

Ідеться про 7-х членів екіпажу двох українських риболовецьких суден, які росіяни затримали ще у травні. Денисова наголосила, що обміну рибалок на екіпаж судна "Норд", як повідомляли російські ЗМІ, насправді не було.

А його моряки, які також учора повернулися до Криму, вільно пересувалися територією України. Натомість українців на окупованому півострові утримували незаконно.