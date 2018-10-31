Росія щороку витрачає близько 1 мільярда, 300 мільйонів доларів на підтримку окупаційної влади в ОРДЛО. Про це заявив представник України в ООН Володимир Єльченко у Нью-Йорку.

На брифінгу він також зазначив, що всі дії ватажків, зокрема й організація псевдовиборів, чітко керовані Кремлем. Дипломат укотре запевнив, що Київ ніколи не вестиме переговорів із маріонетками Москви.

"У нас немає змоги фізично стати на заваді проведенню цих незаконних виборів на українській території. Але важливо, що Рада безпеки надіслала чіткий сигнал - її представники визнають нелегітимність і незаконність цих псевдо-виборів. ООН зі свого боку може ще посилювати тиск, щоби тримати це питання у постійному фокусі", - заявив Володимир Єльченко, постійний представник України в ООН.