Заплановані на окупованих територіях Донбасу так звані вибори - незаконні та порушують Мінські домовленості. Таку заяву у Нью-Йорку зробили 8 країн ЄС. Напередодні там відбулося засідання Радбезу ООН, присвячене ситуації на Донбасі.

Перед ним із заявою виступили представники Британії, Франції, Нідерландів, Польщі, Швеції, Італії, Бельгії та Німеччини. Вони засудили призначені на 11 листопада так звані вибори на непідконтрольних Україні територіях та закликали Росію припинити допомагати сепаратистам.

Країни наголосили на підтримці України - її суверенітету і територіальної цілісності. Росіяни ж навіть намагалися запросити на засідання представницю так званого "Центрвиборчкому" луганських бойовиків, утім члени Радбезу цю пропозицію відхилили.