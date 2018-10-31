На Донбасі бойовики 9 разів порушили режим припинення вогню [ Редактировать ]
Два українські військовослужбовці отримали поранення в районі проведення Операції Об'єднаних сил. Такі дані штабу на 18 годину.
За минулу добу російські окупаційні війська 9 разів порушили режим припинення вогню. Противник 4 рази застосовував зброю, заборонену Мінськими угодами.
Опорні пункти наших військ поблизу Луганського та Пісків найманці обстріляли з мінометів. А неподалік Опитного вели прицільний вогонь ворожі БМП.
по теме
Під Авдієвкою ситуація залишається напруженною
Під Авдіївкою ситуація залишається напруженою вже другий тиждень поспіль. Щодоби ворог влаштовує провокації, відкриваючи вогонь із кулеметів та гранатометів. Українські армійці тримають оборону та на найбільш зухвалі атаки відповідать адекватно
На Донбасі поранили двох військових ВСУ
Двоє українських військових поранені сьогодні на Донбасі. Бойовики відкривали вогонь дев'ять разів, чотири з них - із забороненої зброї. Наші армійці були змушені стріляти у відповідь. Уже другий тиждень залишається напруженою ситуація під Авдіївкою
На Донбасі знищили бойовика
Один український боєць був поранений протягом минулої доби. Це сталося, коли ворог обстрілював позиції українського війська в районі Станиці Луганської. Загалом, російсько-окупаційні війська упродовж доби здійснили 20 обстрілів
На Донбасі поранили військового ЗСУ
До подій на сході країни. Одного армійця поранено на фронті минулої доби. Російські бойовики відкривали вогонь 19 разів. Здебільшого на Приазов'ї
На Донбасі бойовики атакували із великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї
На Донбасі російські окупаційні війська минулої доби п'ять разів відкривали вогонь по позиціях Об'єднаних сил. Це дані штабу на 18 годину