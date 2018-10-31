Масштабна ДТП у Кривому Розі: водій втік з місця аварії [ Редактировать ]
У Кривому Розі водій збив трьох пішоходів і зник з місця аварії. Бабуся і мама з візочком переходили дорогу "зеброю".
За попередньою інформацією, кілька машин зупинилися, щоб пропустити людей, а один автомобіль пішов на обгін. Водій перетнув подвійну суцільну, збив пішоходів і зник з місця аварії.
Дитина не постраждала. Маму та бабусю госпіталізували з травмами середньої тяжкості. Синій Fiat оголосили в розшук.
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