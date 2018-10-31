В среду утром, 31 октября, жители Киева продолжают забастовку на крупной артерии города - Харьковском шоссе. По состоянию на 7:20 утра люди уже собираются на улицах. Также на место событий приехали полицейские.

Еще 30 октября жители района перекрыли улицу. Причиной протестов стало то, что застройщик ЖК "Мега Сити" периодически отключает электричество, а отопление за эти годы так и не подключили. Люди сутками остаются без света и тепла.

Из-за акции протеста на ближайших улицах образовались "пробки". Люди не могут проехать на работу и вынуждены искать объезд.

Ранее мы писали, что движение на Харьковском шоссе перекрыли на перекрестке с улицей Привокзальной, таким образом, фактически, акция распространилась на два района столицы - Днепровский, в котором находится "Мега Сити", и Дарницкий, где перекрыто шоссе.