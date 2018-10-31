Мужчина выпал с 14 этажа и чудом выжил [ Редактировать ]
В Тбилиси,на проспекте Церетели, 25-летний мужчина упал с высоты 14-го этажа и выжил. Об этом сообщают грузинские СМИ.
В Национальном центре хирургии заявили журналистам, что у мужчины, доставленного бригадой "скорой", на теле имеются ушибы, однако опасных для жизни и здоровья травм он не получил. Пострадавшего обследуют, он на несколько часов останется под наблюдением врачей.
Пациент утверждает, что поскользнулся, когда стоял возле окна. Выжить ему удалось благодаря счастливой случайности: он провалился в гараж, где находился толстый слой мягких вещей, смягчивших удар.
Ранее мы писали о том, что в Киеве с 16 этажа выпала женщина.
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