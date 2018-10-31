Привычка врать - не самое лучшее качество, которым обладает человек. Врут все, но кто-то это делает крайне редко, а кто-то злоупотребляет враньем и лжет людям буквально на каждом шагу. Причины тому разные, для кого-то - выгода, кто-то говорит неправду ради забавы. О том, какие женщины лгут чаще остальных пишет Junona.pro.

Близнецы

Близнецы не просто лгут, они играют, хорошо исполняя свою роль. Поэтому уличить их во лжи почти невозможно.

Знак Близнецы считается одним из самых лживых. Женщины умеют выстроить свой обман таким образом, что о нем не сможет догадаться даже самый внимательный собеседник. Причины, по которым они чаще всего используют свой навык:

в целях обогащения;

из-за нежелания показать свои истинные чувства и эмоции;

в качестве способа сохранения отношений.

Также астрологи отмечают, что легкомысленные Близнецы порой даже не понимают, с какой регулярностью обманывают окружающих.

Представительницы этого знака поразительно умны, они обладают творческим мышлением. Именно поэтому их обман порой оказывается таким хитроумным, что разгадать его просто не представляется возможным.

Рыбы

Для Рыб ложь - это способ уйти от обыденности, помечтать. Хотя иногда они лгут для выгоды, но не часто.

Сразу стоит отметить, что в большинстве случаев они проявляют невероятную честность. Женщины всегда готовы высказать другу истинную точку зрения или заявить о том, что их не устраивает.

Однако бывают в жизни таких дам ситуации, когда приходится врать. И если такой период наступает, то остановить Рыб практически невозможно. Они будут умело плести паутину лжи, устранять конкурентов и действовать максимально хладнокровно.

Чаще всего женщины-Рыбы начинают обманывать малознакомых людей, а вот с близкими они бывают предельно честны. Своей половинке они также предпочитают не врать. Чувствуя неискренность со стороны партнера, представитель водного знака может даже прекратить отношения.

Довольно часто из женщин-Рыб получаются успешные бизнесвумен. Причина в том, что они могут грамотно обвести партнеров вокруг пальца, неприкрыто используя природное обаяние

Козероги

Козероги лгут в силу своего тщеславия.

Женщины, рожденные под этим знаком зодиака, довольно часто используют ложь в корыстных целях.

Чаще всего они прибегают к вранью в тех случаях, когда с помощью правды добиться желаемого у них не получается.

Именно поэтому представители знака берут не количеством, а качеством своего вранья. Такие дамы могут солгать о семейном положении, пойти по головам, если мечтают о карьерном росте. А вот врать в случае мелких проблем - ниже достоинства горделивого Козерога.

Часто ложью Козероги пытаются убедить окружающих в своей успешности и высоком материальном положении.

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