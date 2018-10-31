Франція потерпає від потужного снігопаду [ Редактировать ]
Франція другий день потерпає від потужного снігопаду, який призвів до справжнього колапсу у країні. У центральних регіонах близько тисячі автомобілістів опинились у сніговій пастці.
Машини намагаються витягти за допомогою вантажівок. Близько двохсот тисяч будинків залишилися без електропостачання. Про постраждалих інформації немає.
Синоптики прогнозують - снігопад із потужними поривами вітру та градом триватиме щонайменше кілька днів.
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