США виділили $40 млн для боротьби з іноземною пропагандою [ Редактировать ]
Сполучені Штати виділили 40 мільйонів доларів для боротьби з іноземною пропагандою. Про це на брифінгу заявив представник Державного департаменту США Роберт Палладіно.
У Держдепі пояснили: йдеться насамперед про дезінформацію, яку поширюють на іноземну аудиторію Росія, Іран та Китай.
Виділені гроші використають на запровадження технологій раннього попередження про дезінформацію, аналіз уже поширених фейків та налагодження зв'язків із місцевими ЗМІ, що допоможуть виявляти пропаганду.
по теме
Обвал фондового ринку США: правда чи чутки?
Соцмережі переповнені панічними повідомленнями - у США рекордне падіння на біржах! Одні експерти заспокоюють, що це просто корекція. Інші лякають - мовляв, це може спровокувати нову світову фінансову кризу. Радять навіть на долари не сподіватись, лише - на золото
Чего ждать украинцам с 1 ноября: новые тарифы на газ и телефонную связь
Что еще изменится в Украине с 1 ноября и в течение месяца - читайте в материале podrobnosti.ua
США успешно испытали новую ракету-перехватчик (видео)
Соединенные Штаты Америки во второй раз подряд успешно испытали новую ракету-перехватчик SM-3 версии
Стрельба в синагоге в США: Трамп сделал жесткое заявление
Преступники, открывающие стрельбу в церквях и храмах, заслуживают смертной казни
Рассылка бомб в США: стала известна личность подозреваемого
Директор Федерального бюро расследований Кристофер Рэй заявил, что подозреваемый в рассылке взрывных устройств выявлен благодаря отпечатку его пальца на одной из посылок
Субсидій вистачить для всіх, хто їх потребуватиме – Володимир Гройсман
Зараз саме основне - це зробити все, аби захистити кожну українську родину, яка цього потребує від будь-яких змін тарифів. І це питання зараз номер один. В бюджеті 2019 року ми передбачили 55 млрд на субсидування і на таку підтримку, цільову підтримку кожної української родини, яка цього потребує