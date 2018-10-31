У Держдепі пояснили: йдеться насамперед про дезінформацію

Сполучені Штати виділили 40 мільйонів доларів для боротьби з іноземною пропагандою. Про це на брифінгу заявив представник Державного департаменту США Роберт Палладіно.

У Держдепі пояснили: йдеться насамперед про дезінформацію, яку поширюють на іноземну аудиторію Росія, Іран та Китай.

Виділені гроші використають на запровадження технологій раннього попередження про дезінформацію, аналіз уже поширених фейків та налагодження зв'язків із місцевими ЗМІ, що допоможуть виявляти пропаганду.