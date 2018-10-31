У Німеччині колишній медбрат зізнався у вбивстві сотні пацієнтів [ Редактировать ]
У Німеччині триває суд над колишнім медпрацівником, який зізнався у вбивстві сотні пацієнтів. Для підсудного Нільса Хегеля - це вже другий судовий розгляд. Трьома роками раніше його визнали винним у двох убивствах та двох спробах убивств - тоді він отримав довічне ув'язення.
Нині чоловік зізнався у додаткових вбивствах пацієнтів під час роботи в кількох лікарнях. За словами судді, мета розгляду - розкриття повного обсягу злочинів, що тривали роками.
За інформацією слідчих, медбрат нудився на роботі та хотів справити враження на своїх колег, тому вводив пацієнтам коктейлі з ліків, які спричиняли серцевий напад або інше ускладнення, щоб він міг їх реанімувати.
"Родичі загиблих нетерпляче чекають на судове слухання. Ми вимагаємо пояснень, як і чому це сталося, а також хочемо з'ясувати - як колеги підсудного та керівники лікарень таке допустили - гадаю, це призведе до ще одного слухання", - заявила Габі Люббен, адвокат.
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