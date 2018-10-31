Негода в Італії: кількість жертв росте [ Редактировать ]
Кількість жертв негоди в Італії зросла до 11-ти. У шести регіонах країни оголошено "червоний" рівень небезпеки через зливи та пориви вітру, які сягають понад 120-ти кілометрів за годину.
Більш як три тисячі житлових будинків знеструмлені. До ліквідації наслідків стихії долучаються і місцеві жителі.
Зокрема допомагають прибирати з автошляхів повалені дерева.
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В Італії оголосили червоний рівень загрози
Червоний рівень загрози оголосили на півночі Італії через стихію. Найвищий рівень небезпеки - у 5-ти провінціях. Там вирують зливи. Пориви вітру повалили дерева та рекламні щити
Негода в Італії: на півночі оголосили червоний рівень загрози
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