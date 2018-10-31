Більш як три тисячі житлових будинків знеструмлені

Кількість жертв негоди в Італії зросла до 11-ти. У шести регіонах країни оголошено "червоний" рівень небезпеки через зливи та пориви вітру, які сягають понад 120-ти кілометрів за годину.

Більш як три тисячі житлових будинків знеструмлені. До ліквідації наслідків стихії долучаються і місцеві жителі.

Зокрема допомагають прибирати з автошляхів повалені дерева.