Кому нельзя есть тыкву [ Редактировать ]
Тыква - один из самых полезных продуктов осени. Она очень полезна и содержит целый ряд витаминов, однако существуют и противопоказания для ее употребления. Об этом пишет 4mama.ua.
Людям, которые страдают от гастрита или язвы желудка, у которых наблюдаются проблемы с кислотностью, в частности, низкая кислотность, лучше ограничить количество тыквы в своем рационе или вообще отказаться от продукта.
Не принесет пользы тыква при кишечных коликах, а сырой овощ не стоит есть людям с повышенным уровнем сахара в крови.
Ранее мы писали о том, кому нельзя есть хурму.
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