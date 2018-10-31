В провинции Фарах на западе Афганистана разбился военный вертолет. Об этом сообщает TOLO News.

Отмечается, что на борту находились не менее 20 человек, включая военных чиновников и членов совета провинции. По предварительным данным, два вертолета летели вместе, один из них разбился.

В результате крушения все находившиеся на борту погибли. Причины аварии устанавливаются.

Ранее мы писали о том, что в Индонезии найден фюзеляж разбившегося самолета.