В Афганистане разбился военный вертолет, 25 погибших [ Редактировать ]
В провинции Фарах на западе Афганистана разбился военный вертолет. Об этом сообщает TOLO News.
Отмечается, что на борту находились не менее 20 человек, включая военных чиновников и членов совета провинции. По предварительным данным, два вертолета летели вместе, один из них разбился.
В результате крушения все находившиеся на борту погибли. Причины аварии устанавливаются.
Ранее мы писали о том, что в Индонезии найден фюзеляж разбившегося самолета.
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