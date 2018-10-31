В Киеве закрыли станцию столичного метрополитена "Льва Толстого" из-за сообщения о "минировании". Об этом сообщается на странице метрополитена в Facebook.

Указано, что в настоящее время проводится проверка.

"Внимание! Станция "Льва Толстого" + пересадка закрыта на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании. Проводится проверка", - говорится в сообщении.

ОБНОВЛЕНО: По состоянию на 11:35 станция снова открыта для пассажиров.

Станция "Площадь Льва Толстого" находится на так называемой "синей" ветке метро, которая накануне остановилась из-за поломки поезда.