В Киеве экстренно закрыли центральную станцию метро [ Редактировать ]
В Киеве закрыли станцию столичного метрополитена "Льва Толстого" из-за сообщения о "минировании". Об этом сообщается на странице метрополитена в Facebook.
Указано, что в настоящее время проводится проверка.
"Внимание! Станция "Льва Толстого" + пересадка закрыта на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании. Проводится проверка", - говорится в сообщении.
ОБНОВЛЕНО: По состоянию на 11:35 станция снова открыта для пассажиров.
Станция "Площадь Льва Толстого" находится на так называемой "синей" ветке метро, которая накануне остановилась из-за поломки поезда.
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