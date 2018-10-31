В Киеве в среду, 31 октября, из-за протеста жителей многоэтажек на Харьковском шоссе случилось ДТП.

Отмечается, что водителей направляют в объезд, но некоторые этого делать не хотят. В результате этого один водитель, которого просили остановиться, поехал прямо и потянул за собой полицейского.

Водителя вытолкали из автомобиля и посадили в патрульное авто.

Ранее мы писали о том, что киевляне перекрыли Харьковское шоссе, в связи с этим движение на улицах остановилось.