В Киеве внедряют Е-билет: где купить карту [ Редактировать ]
Карточку электронного билета для общественного транспорта Киева можно будет приобрести в кассах метрополитена, "Киевпастранса", муниципальных и коммерческих киосках "Союзпечать", "Туринфо", "Т-Киоск". Об этом сообщается на сайте Киевского городского совета.
Планируется, что каналы продаж карточек будут расширяться за счет новых агентов по продаже.
Список адресов, по которым должны быть расположены киоски с билетами можно посмотреть на сайте "Киевпастранса".
Ранее мы писали о том, как платить за проезд.
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