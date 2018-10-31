Карточку электронного билета для общественного транспорта Киева можно будет приобрести в кассах метрополитена, "Киевпастранса", муниципальных и коммерческих киосках "Союзпечать", "Туринфо", "Т-Киоск". Об этом сообщается на сайте Киевского городского совета.

Планируется, что каналы продаж карточек будут расширяться за счет новых агентов по продаже.

Список адресов, по которым должны быть расположены киоски с билетами можно посмотреть на сайте "Киевпастранса".

Ранее мы писали о том, как платить за проезд.