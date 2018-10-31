В районі Авдіївської промзони бойовики обстрілюють з гранатометів [ Редактировать ]
Під Авдіївкою ситуація залишається напруженою, вже другий тиждень поспіль. Щодоби ворог влаштовує провокації, відкриваючи вогонь із кулеметів та гранатометів. Українські армійці тримають оборону, на найбільш зухвалі атаки відповідають адекватно. З передової - матеріал Геннадія Вівденка.
Після нетривалого затишшя в районі Авдіївської промзони, вже другий тиждень безперервні бої. Бійці у траншеях жартують: спалах ворожої агресії на цій ділянці спричинений тим, що нові російські найманці приїхали прозвітувати перед своїм кремлівським керівництвом.
"Прицельно бьют по бойницам. Видно как попадают. У них свежая ротация, а раньше не кричали, а теперь кричат "шо ви там позатихали, укропы". Слова матом. Но мы ж не отвечаем. Мы не отвечаем, но дают команду - насыпаем им нормально", - говорить Олег, боєць ЗСУ.
Противник зараз агресивно перешкоджає спорудженню наших фортифікацій бліндажів та окопів. Із гранатометів здебільшого вогонь веде з боку окупованої Ясинуватої.
"Грубо говоря, пролетало над головой, но продолжали заниматься своим делом. Не было приказа., ну и свои. Позиция такая была. Простая нечем было и ответить. Прикрывали нас по бокам, ну, а мы занимались своим делом. По три прострела одиночных, чтобы предотвратить подкрадывание", - розповідає Дмитро, боєць ЗСУ.
Після ранкового чергування на передовій у районі ясинуватської авторозв'язки харків'яни Олег та Дмитро вирушають укріплювати наш бліндаж. Російські окупанти посилюють обстріли з гранатометів.
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