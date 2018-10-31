Сполучені Штати виділили 40 мільйонів доларів для боротьби з іноземною пропагандою. Про це на брифінгу заявив представник Державного департаменту США.

У Держдепі пояснили: йдеться насамперед про неправдиву інформацію, яку поширюють на іноземну аудиторію Росія, Іран та Китай.

Гроші використають на запровадження технологій раннього попередження про дезінформацію, аналіз уже поширених фейків та налагодження зв'язків із місцевими ЗМІ, що допоможуть виявляти пропаганду.