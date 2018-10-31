Про плани США: вийти з угоди щодо ліквідації балістичних ракет говоритимуть сьогодні у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі. Там відбудеться засідання Ради НАТО-Росія на рівні послів.

Нагадаю, два тижні тому, президент США Дональд Трамп заявив про намір вийти з договору, підписаного ще Горбачовим та Рейганом понад 30 років тому. Мовляв, його порушує Росія, створюючи ракети великого радіусу дії.

У відповідь Москва пригрозила вжити заходів "військово-технічного характеру".