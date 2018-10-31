Житель Запоріжжя подарував парку відпочинку лебедів [ Редактировать ]
У центральному парку відпочинку Запоріжжя несподіване поповнення. Один із містян подарував комунальникам лебедів. Що спонукало чоловіка на такий вчинок та як призвичаюються новачки до компанії птахів-"старожилів" - матеріал наших кореспондентів.
"Ай какая ты крутая у нас. Крутая. Не трогаю я тебя, не трогаю".
Цілих два тижні ці дві красуні перебували у спеціальному вольєрі на карантині. Тут за ними доглядали ветеринари. Робили щеплення та підгодовували вітамінами. За цей час одній лебідці навіть встигли дати ім'я - Лада.
"Тошо более покладистая такая. А старшую самочку, она так шипит, нервничает. То есть мы еще думаем, как ее назвать. Не знаю, Дикуша какая-то или Шипуша. Шото такое. Потому что она очень такая диковатая, еще не приученная", - говорить Ірина Дмитрук, працівниця ЦПКіВ "Дубовий гай".
Поповнення у парку відпочинку з'явилося завдяки одному із відвідувачів. Невідомий чоловік поцікавився у комунальників, чому один із лебедів-шипунів сумує. Адже птах тримався окремо від кількох інших. Працівники розповіли - рік тому самець утратив подругу. Її вбили. Решта троє лебедів до зграї одинака не прийняли. Історія так зворушила відвідувача, кажуть у "Дубовому гаю", що вже за кілька тижнів після розмови той подарував парку нових птахів. Тепер, кажуть тут, - переживають, аби ті поладнали між собою.
"Дрались они тогда, когда была одна самка и три самца. А сейчас привезли две самочки. И вот будем наблюдать, как они будут себя вести. Опять будем в воду нырять, ловить их. Ну, что-то будем делать конечно", - говорить Ірина Дмитрук, працівниця ЦПКіВ "Дубовий гай".
Лебідь-шипун легко приживається на водоймах міських парків - розповідають працівники. То ж зимуватимуть птахи у "Дубовому гаю". А як настануть морози, заберуть їх до так званих зимувальних квартир.
"У нас специально подготовлено помещение для того, чтобы они зимой находились в более-менее безветренной части. Там мы их кормим. Специально вот. Потому что зимой все же их опасно здесь оставлять", - розповідає Олег Крамаренко, в.о. директора ЦПКіВ "Дубовий гай".
Співробітники сподіваються, що подарунок незнайомця дасть змогу вже наступного року збільшити родину водоплавних. І тут з'являться маленькі лебедятка.
по теме
Центральний парк відпочинку Запоріжжя поповнився лебедями
Цілих два тижні ці дві красуні перебували у спеціальному вольєрі на карантині. Тут за ними доглядали ветеринари. Робили щеплення та підгодовували вітамінами. За цей час одній лебідці навіть встигли дати ім'я - Лада
У Запорожжі поліція поповнилася сім'єю цуценят
Потомство привела Рижуля. Безпритульна собака прибилась до місцевого управління патрульної поліції ще торік. Копи сміються, порода рідкісна - дворянсько-патрульна. Проганяти не стали. А як з'явилися цуценята - цілодобово доглядають і за ними
Людська цивілізація знищила понад 80% тварин
Лише за останні 40 років, через діяльність людей, загинули понад половина тварин на Землі. Такі дані Усесвітнього фонду дикої природи. А загалом людською цивілізацією знищено понад 80 відсотків тварин і половина усіх рослин
На Тиждень моди у Стамбулі завітав непроханий гість
Чому жителі Нью-Делі не можуть дихати вільно? Навіщо японська принцеса зреклася імператорського титулу? Та що робив непроханий гість на модному показі у Стамбулі? Про це та інше - в нашому огляді
В Индии от удара током погибли семь слонов
В Индии семь слонов погибли от удара током от провода линии электропередач