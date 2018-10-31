У центральному парку відпочинку Запоріжжя несподіване поповнення. Один із містян подарував комунальникам лебедів. Що спонукало чоловіка на такий вчинок та як призвичаюються новачки до компанії птахів-"старожилів" - матеріал наших кореспондентів.

"Ай какая ты крутая у нас. Крутая. Не трогаю я тебя, не трогаю".

Цілих два тижні ці дві красуні перебували у спеціальному вольєрі на карантині. Тут за ними доглядали ветеринари. Робили щеплення та підгодовували вітамінами. За цей час одній лебідці навіть встигли дати ім'я - Лада.

"Тошо более покладистая такая. А старшую самочку, она так шипит, нервничает. То есть мы еще думаем, как ее назвать. Не знаю, Дикуша какая-то или Шипуша. Шото такое. Потому что она очень такая диковатая, еще не приученная", - говорить Ірина Дмитрук, працівниця ЦПКіВ "Дубовий гай".

Поповнення у парку відпочинку з'явилося завдяки одному із відвідувачів. Невідомий чоловік поцікавився у комунальників, чому один із лебедів-шипунів сумує. Адже птах тримався окремо від кількох інших. Працівники розповіли - рік тому самець утратив подругу. Її вбили. Решта троє лебедів до зграї одинака не прийняли. Історія так зворушила відвідувача, кажуть у "Дубовому гаю", що вже за кілька тижнів після розмови той подарував парку нових птахів. Тепер, кажуть тут, - переживають, аби ті поладнали між собою.

"Дрались они тогда, когда была одна самка и три самца. А сейчас привезли две самочки. И вот будем наблюдать, как они будут себя вести. Опять будем в воду нырять, ловить их. Ну, что-то будем делать конечно", - говорить Ірина Дмитрук, працівниця ЦПКіВ "Дубовий гай".

Лебідь-шипун легко приживається на водоймах міських парків - розповідають працівники. То ж зимуватимуть птахи у "Дубовому гаю". А як настануть морози, заберуть їх до так званих зимувальних квартир.

"У нас специально подготовлено помещение для того, чтобы они зимой находились в более-менее безветренной части. Там мы их кормим. Специально вот. Потому что зимой все же их опасно здесь оставлять", - розповідає Олег Крамаренко, в.о. директора ЦПКіВ "Дубовий гай".

Співробітники сподіваються, що подарунок незнайомця дасть змогу вже наступного року збільшити родину водоплавних. І тут з'являться маленькі лебедятка.