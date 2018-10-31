Селяни проти дорожників. На Волині люди обурилися через ремонт траси, якого чекали десятки років. Асфальт шляховики кладуть просто в калюжі. Місцеві, без зусиль, здирають його руками та змушують ремонтників переробляти. Усі подробиці в нашому матеріалі.

"Ото. Ото європейська технологія по асфальту. Зараз я руками підійму весь той асфальт. Бачите. Все ворушиться, все в болоті".

Це центральна дорога у селі Поромів. Її ще ніколи не лАгодили. Через вибОїни неможливо було їздити, тож громада вирішила власним коштом відремонтувати шлях. Коли техніка стала до роботи, селяни вжахнулися.

"Диви. Ото там так смоли налили багато. Бачите . Ото в болоті, Бачите. Бач болото виглядає".

Новенький шар асфальту люди знімають руками. Це тому, кажуть, що шляховики клали його в калюжі та багнюку.

"Оце він так гарно зараз буде лягати просто в баюру".

Люди впевнені: дорогу ремонтують неякісно. Економлять на матеріалах: шар асфальту надто тонкий, а технології його укладання не дотримуються.

"По проекту має бути 4 см щебінки і пролита бітумом, а тоді вже асфальт".

Ремонт селяни зупинили. Оглянути якість полотна викликали чиновників з технагляду. Ті кажуть, підрядник мав би попередити про початок робіт. Та цього не зробив. Тож, проводитимуть експертизу.

"Коли лабораторія буде вирізати, тоді буде видно чи воно клалося на грязне чи ні. Коли є старий асфальт і на ньому є пилюка, грязюка, і кладуть новий, там лишається ця прослойка. Зцеплення нового зі старим не буде", - говорить Віктор Кордонець, представник департаменту регіонального розвитку Волинської ОДА.

Дорогу у Поромові ремонтує тернопільська фірма. З нею сільрада уклала договір. Загальна вартість робіт - понад мільйон триста тисяч гривень. І це за півкілометра шляху.

"В калюжі ми його не клали. Це було багато бітуму, получається, так, що попадав бітум в ямки і получалося, що там була калюжа. Ми дали саму нижчу ціну. Кошторис складений по цінах 15-го року. Жоден підрядник не хотів братися", - говорить Андрій Гладських, керівник будівельної компанії.

У селі вже встигли заасфальтували третину полотна. Дорожникам перерахували 30 відсотків від суми. Але таку роботу приймати сільрада не буде.

"В нас в договорі ми чітко все прописали, якщо нас не влаштовує якість, терміни виконання чи будь-що стосується дороги - ми розірвемо. Що би вони зробили чи не зробили ми її не приймаємо, і вони нам повертають навіть той наш завдаток", - каже Євген Недищук, сільський голова Поромів.

Заасфальтувати увесь шлях планують найближчим часом. Зауваження людей підрядник обіцяє врахувати, а недоліки виправити.