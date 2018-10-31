Людська цивілізація знищила понад 80% тварин [ Редактировать ]
Лише за останні 40 років, через діяльність людей, загинули понад половина тварин на Землі. Такі дані Усесвітнього фонду дикої природи. А загалом людською цивілізацією знищено понад 80 відсотків тварин і половина усіх рослин.
Головно - через розвиток сільського господарства, полювання та забруднення Світового океану.
Найгірша ситуація у Південній та Центральній Америці. Там через вирубування лісів - щодва місяці зникає частина тропічної савани, завбільшки з пів-Києва.
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