Найгірша ситуація у Південній та Центральній Америці

Лише за останні 40 років, через діяльність людей, загинули понад половина тварин на Землі. Такі дані Усесвітнього фонду дикої природи. А загалом людською цивілізацією знищено понад 80 відсотків тварин і половина усіх рослин.

Головно - через розвиток сільського господарства, полювання та забруднення Світового океану.

Найгірша ситуація у Південній та Центральній Америці. Там через вирубування лісів - щодва місяці зникає частина тропічної савани, завбільшки з пів-Києва.