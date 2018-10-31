Франція другий день потерпає від потужного снігопаду, який призвів до справжнього колапсу у країні. У центральних регіонах близько тисячі автомобілістів опинились у сніговій пастці. Машини намагаються витягти за допомогою вантажівок.

Близько двохсот тисяч будинків залишилися без електропостачання. Про постраждалих інформації немає.

Синоптики прогнозують - снігопад із потужними поривами вітру та градом триватиме щонайменше кілька днів.