В Італії зросла кількість жертв негоди [ Редактировать ]
Кількість жертв негоди в Італії зросла до 11. У шести регіонах країни оголошено "червоний" рівень небезпеки через зливи та пориви вітру, які сягають більш як 120-ти кілометрів за годину.
Понад три тисячі житлових будинків знеструмлені.
До ліквідації наслідків стихії долучаються і місцеві жителі. Зокрема допомагають прибирати з автошляхів повалені дерева.
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