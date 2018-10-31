Кількість жертв негоди в Італії зросла до 11. У шести регіонах країни оголошено "червоний" рівень небезпеки через зливи та пориви вітру, які сягають більш як 120-ти кілометрів за годину.

Понад три тисячі житлових будинків знеструмлені.

До ліквідації наслідків стихії долучаються і місцеві жителі. Зокрема допомагають прибирати з автошляхів повалені дерева.