Киевляне перекрыли Харьковское шоссе: все подробности случившегося [ Редактировать ]
Вечером 30 октября жители Днепровского района Киева перекрыли движение на крупной артерии города - Харьковском шоссе.
Причиной протестов стало то, что застройщик ЖК "Мега Сити" периодически отключает электричество, а отопление за эти годы так и не подключили. Люди сутками остаются без света и тепла и были вынуждены выходить на улицы, чтобы призвать власть заняться этим вопросом.
"Выключили электричество к жилом комплексе "Мега Сити" на Харьковском шоссе, в комплексе более 1 000 квартир, 6 секций по 33 этажа. Жители вышли и ждут представителей властей для решения проблемы", - сообщил "Подробностям" активист Александр.
Утром в среду, 31 октября, протест продолжился.
Как утверждают жители скандального новостроя, за коммунальные услуги они платят исправно. Куда деваются деньги и почему такая большая сумма задолженности - они не знают. Дома отключили от электроэнергии за долг в размере 2,7 миллиона гривен.
Люди, которые вышли на митинг говорят, что освободят проезд только, когда в дома вернут свет.
Из-за протестов, общественный транспорт остановился. Многим киевлянам пришлось добираться на работу пешком.
На ближайших улицах образовались "пробки".
В связи с этим движение ряда автобусных маршрутов временно заблокировано.
В комментарии Podrobnosri.ua жительница дома Елена рассказала о том, как сейчас обстоит ситуация:
Митинг продолжается. Люди стоят и ждут, когда включат свет и воду. Представители власти и застройщик не подъезжали. Вчера вечером приезжала женщина с районной администрации, но она вообще ничего решить не может. У нее был один вопрос: "Что вы от меня хотите?". И ничего более. Сегодня никто не приезжал. План один -стоять до последнего. Там вроде бы хотят провести собрание в ДТЭКе, что-то будут рассматривать, подписывать. Но результата еще никакого нет.
Как сейчас ходит транспорт
От Дарницкой площади:
- автобус №45 - до станции метро "Дарница";
- автобус №42 - до ул. Митрополита Шептицкого;
- автобус №51 - до станции метро "Лыбидская";
- автобус №63 - до станции метро "Лесная";
- автобус №115 - до Контрактовой площади;
С улицы Привокзальной:
- автобус №45 - до проспекта Григоренко;
- автобус №51 - до станции метро "Красный хутор";
- автобус №63 - до станции метро "Красный хутор.
Ранее мы писали о том, что из-за протеста жителей многоэтажек на Харьковском шоссе случилось ДТП.
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