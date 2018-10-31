Вечером 30 октября жители Днепровского района Киева перекрыли движение на крупной артерии города - Харьковском шоссе.

Причиной протестов стало то, что застройщик ЖК "Мега Сити" периодически отключает электричество, а отопление за эти годы так и не подключили. Люди сутками остаются без света и тепла и были вынуждены выходить на улицы, чтобы призвать власть заняться этим вопросом.

"Выключили электричество к жилом комплексе "Мега Сити" на Харьковском шоссе, в комплексе более 1 000 квартир, 6 секций по 33 этажа. Жители вышли и ждут представителей властей для решения проблемы", - сообщил "Подробностям" активист Александр.

Утром в среду, 31 октября, протест продолжился.

Как утверждают жители скандального новостроя, за коммунальные услуги они платят исправно. Куда деваются деньги и почему такая большая сумма задолженности - они не знают. Дома отключили от электроэнергии за долг в размере 2,7 миллиона гривен.

Люди, которые вышли на митинг говорят, что освободят проезд только, когда в дома вернут свет.

Из-за протестов, общественный транспорт остановился. Многим киевлянам пришлось добираться на работу пешком.

На ближайших улицах образовались "пробки".

В связи с этим движение ряда автобусных маршрутов временно заблокировано.

В комментарии Podrobnosri.ua жительница дома Елена рассказала о том, как сейчас обстоит ситуация:

Митинг продолжается. Люди стоят и ждут, когда включат свет и воду. Представители власти и застройщик не подъезжали. Вчера вечером приезжала женщина с районной администрации, но она вообще ничего решить не может. У нее был один вопрос: "Что вы от меня хотите?". И ничего более. Сегодня никто не приезжал. План один -стоять до последнего. Там вроде бы хотят провести собрание в ДТЭКе, что-то будут рассматривать, подписывать. Но результата еще никакого нет.

Как сейчас ходит транспорт

От Дарницкой площади:

автобус №45 - до станции метро "Дарница";

автобус №42 - до ул. Митрополита Шептицкого;

автобус №51 - до станции метро "Лыбидская";

автобус №63 - до станции метро "Лесная";

автобус №115 - до Контрактовой площади;

С улицы Привокзальной:

автобус №45 - до проспекта Григоренко;

автобус №51 - до станции метро "Красный хутор";

автобус №63 - до станции метро "Красный хутор.

Ранее мы писали о том, что из-за протеста жителей многоэтажек на Харьковском шоссе случилось ДТП.