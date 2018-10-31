В Киеве полиция сбила убегавшего грабителя (видео) [ Редактировать ]
В центре Киева полицейская машина сбила грабителя, который убегал с места происшествия. Инцидент произошел на бульваре Шевченко в ночь на 31 октября, сообщает "Информатор".
Правоохранители ехали на помощь своим коллегам. На бульваре Шевченко под колеса автомобиля патрульных попал молодой человек, перебегавший дорогу. В результате наезда мужчина получил серьезные травмы. Потерпевшего в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу. Во время оформления ДТП к полицейским подошел парень и сообщил, что пострадавший и еще двое неизвестных ограбили его.
Информация подтвердилась после просмотра записей с камер видеонаблюдения. Выяснилось, что трое неизвестных отобрали у прохожего рюкзак и начали убегать на противоположную сторону бульвара. Первым перебегал парень, который и попал прямо на автомобиль патрульных. Двое других нарушителей увидели, что произошло, бросили рюкзак и убежали.
На днях в результате смертельного ДТП погибли 18 человек.
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