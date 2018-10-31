Актер "Дизель-Шоу" Александр Бережок изменился до неузнаваемости. Его жена Алена опубликовала фото мужа на своей странице в Instagram.

После ДТП, в котором бережок сломал ногу в двух местах, он вынужден передвигаться на костылях. Сейчас актер восстанавливается дома. Реабилитация займет около двух месяцев.

Супруга также сообщила, что Александр не может усидеть на месте, своими руками смастерил скамейку и работает над столами.

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