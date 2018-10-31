Актер "Дизель Шоу" изменился до неузнаваемости после ДТП [ Редактировать ]
Актер "Дизель-Шоу" Александр Бережок изменился до неузнаваемости. Его жена Алена опубликовала фото мужа на своей странице в Instagram.
После ДТП, в котором бережок сломал ногу в двух местах, он вынужден передвигаться на костылях. Сейчас актер восстанавливается дома. Реабилитация займет около двух месяцев.
Супруга также сообщила, что Александр не может усидеть на месте, своими руками смастерил скамейку и работает над столами.
Ранее мы писали о том, что известно о состоянии здоровья актеров "Дизель Шоу".
по теме
Юрия Стоянова экстренно госпитализировали
Известного российского актера театра и кино Юрия Стоянова, которого телезрители помнят по юмористическому проекту "Городок", был экстренно госпитализирован
"Глухарь": звезду сериала нашли мертвым в СИЗО
Актер сериала "Глухарь" был найдет мертвым в СИЗО
Настя Каменских разделась и разозлила подписчиков
Украинская певица Настя Каменских поделилась с поклонниками новым откровенным снимком
Пугачеву без макияжа перепутали с Орбакайте (фото)
На фото артистки без макияжа
Модель Victoria's Secret шокировала внешним видом (фото)
Ангел Victoria's Secret Сара Сампайо неожиданно поразила своих фанатов необычным образом