В Киеве убегавшие воры протаранили десятки авто [ Редактировать ]
28 октября в Киеве в Деснянском районе квартирные воры, пытаясь уйти от полиции, протаранили 10 машин. Среди них были и служебные авто.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киева.
Сообщается, что ночью 28 октября оперативники вместе с работниками следственного управления и патрульной полиции задержали 4 человек после попытки ограбить очередное помещение в Деснянском районе Киева. При задержании подозреваемые забаррикадировались в своем автомобиле и пытались выехать со двора, протаранив 10 машин.
Кроме того, двигаясь задним ходом, они совершили наезд на 2 сотрудников полиции, которые получили ссадины и ушибы.
В итоге подозреваемые были задержаны. Все они оказались гражданами другого государства, 2 из них находятся под следствием за совершение аналогичных преступлений в Соломенском районе Киева, еще 1 - неоднократно судимый за совершение квартирных краж.
Во время проведения обысков по месту жительства фигурантов у них изъяли несколько единиц оружия и направили на экспертизу.
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