Бананы могут исчезнуть навсегда [ Редактировать ]
В течение следующих пяти лет бананам грозит полное исчезновение. Банановые деревья сорта Каведиш атакует серьезная грибковая болезнь. Заболевание под названием сигатога поражает листья растения и очень быстро передается, сообщает comments.ua.
Один зараженный банан может уничтожит целую плантацию. Грибок распространяется со скоростью лесного пожара в ветреный день. Плантации Каведиш пострадали в Азии и Австралии. Когда грибковое заболевание доберется до Латинской Америки неизвестно.
Вся надежда на генетиков, которые усиленно трудятся над изучением пагубного грибка и над возможными путями спасения любимого человечеством фрукта.
Читайте также, как выбрать самые полезные бананы.
по теме
Королева красоты упала в обморок прямо на сцене (видео)
Участница конкурса потеряла сознание после того, как ее объявили победительницей
Apple Watch спасли мужчину от смерти
Гаджет Apple Watch Series 4, который представили в прошлом месяце, благодаря своей новой функции, уже спас как минимум одного владельца этих умных часов
"Новая почта" повышает тарифы: какой будет цена посылки
25 октября "Новая почта" изменила тарифы на свои услуги
Няня бросила ребенка у чужой двери и убежала (видео)
Полиция разыскивает женщину, которая бросила двухлетнего ребенка у чужой двери и убежала