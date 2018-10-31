В течение следующих пяти лет бананам грозит полное исчезновение. Банановые деревья сорта Каведиш атакует серьезная грибковая болезнь. Заболевание под названием сигатога поражает листья растения и очень быстро передается, сообщает comments.ua.

Один зараженный банан может уничтожит целую плантацию. Грибок распространяется со скоростью лесного пожара в ветреный день. Плантации Каведиш пострадали в Азии и Австралии. Когда грибковое заболевание доберется до Латинской Америки неизвестно.

Вся надежда на генетиков, которые усиленно трудятся над изучением пагубного грибка и над возможными путями спасения любимого человечеством фрукта.

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