Менингит - опасное заболевание, представляющее собой воспаление оболочек головного и спинного мозга. В ноябре прошлого года в Украине была вспышка этого заболевания, поэтому информация о нем будет полезна всем. 4 главных мифа о менингите представляет clutch.ua.

Миф №1: Главный симптом менингита - головная боль

Здесь вернее будет сказать - один из основных симптомов. А кроме него еще ряд других признаков, таких как:

Высокая температура тела;

Проблемы с мышцами шеи - ее трудно повернуть в какую-либо сторону;

Светобоязнь, так как свет усиливает головную боль, раздражая глаза;

Повышенная сонливость. Иногда доходит до того, что человек буквально засыпает на ходу;

Тошнота и, что часто бывает, рвота.

Самым главным симптомом инфекции, вызванной менингококковой палочкой, является характерная менингококковая сыпь. Вначале она похожа на мелкие кровоизлияния или синяки, но при надавливании ее цвет не меняется. Заметив такой признак, надо срочно звонить в скорую, обязательно сообщив о наличии такой сыпи - это заставит бригаду действовать как можно быстрее.

Миф №2: Не носишь шапку - заболеешь менингитом

Самый популярный миф, который нам с детства навязывали родители. Нет, ничего плохого в этом нет, ведь многие действительно боялись умереть от менингита и послушно натягивали шапку. Но правда такова: менингит провоцируют бактерии, грибки, паразиты и вирусы. В последнем случае менингит развивается как осложнение после таких опасных инфекций как корь, грипп, герпес и паротит.

В основном им заражаются воздушно-капельным путем, но никак не из-за непокрытой головы или холодных ушей.

Миф №3: Менингит не лечится

Не лечится, если его лечить народными средствами. В таком случае вероятность смертельного исхода - 95%. При своевременном обращении к специалистам и правильном лечении, которое обычно состоит из приема антибиотиков под наблюдением врачей в стационаре, шанс вылечиться практически стопроцентный.

Важно помнить: при менингококке жизнь зависит только от собственной внимательности к своему здоровью.

Миф №4: После этой инфекции люди становятся инвалидами

Не все, но в 20% случаев это правда. Вот что может произойти с человеком после перенесенного менингита:

Потеря слуха;

Нарушение памяти, координации и возможности обучения:

Почечная недостаточность;

Потеря конечностей.

Смерть от этой болезни вполне возможна, но это - не более 10% от общего числа заболевших. Еще раз напомним, что главное - своевременное обращение к врачу.

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