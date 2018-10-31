Обновление Apple "убивает" смарт-часы [ Редактировать ]
На днях компания Apple начала распространение версии 5.1 операционной системы для своих смарт-часов watchOS.Однако функцию ЭКГ в последнюю редакцию прошивки не добавили, сообщает "3DNews".
Из наиболее значительных новшеств обновленной ОС отметим расширенный набор циферблатов и эмодзи, а также поддержку групповых чатов в FaceTime. Отсутствие приложения ЭКГ - наименьшая из проблем, с которыми столкнулись пользователи, установившие апдейт. Многие пожаловались, что после инсталляции watchOS 5.1 их устройства зависли на логотипе Apple. Вернуть часам работоспособность не помогли ни перезагрузка, ни переподключение к iPhone, ни длительное ожидание в надежде, что гаджеты все-таки загрузятся.
Однако некоторые сообщили и об успешном завершении обновления, которое заняло несколько часов вместо положенных нескольких минут, другие утверждают, что прогресс не наблюдается спустя три и более часов. На данный момент известно о проявлении ошибки на Apple Watch двух моделей - Series 4 и Series 3. Что вызывает ее, пока не известно, но Apple на всякий случай приостановила развертывание обновления. Владельцам, на устройства которых апдейт уже поступил, но ещё ожидает установки, советуют отменить инсталляцию.
Ранее мы сообщали, что Apple Watch спасли мужчину от смерти.
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