На днях компания Apple начала распространение версии 5.1 операционной системы для своих смарт-часов watchOS.Однако функцию ЭКГ в последнюю редакцию прошивки не добавили, сообщает "3DNews".

Из наиболее значительных новшеств обновленной ОС отметим расширенный набор циферблатов и эмодзи, а также поддержку групповых чатов в FaceTime. Отсутствие приложения ЭКГ - наименьшая из проблем, с которыми столкнулись пользователи, установившие апдейт. Многие пожаловались, что после инсталляции watchOS 5.1 их устройства зависли на логотипе Apple. Вернуть часам работоспособность не помогли ни перезагрузка, ни переподключение к iPhone, ни длительное ожидание в надежде, что гаджеты все-таки загрузятся.

Однако некоторые сообщили и об успешном завершении обновления, которое заняло несколько часов вместо положенных нескольких минут, другие утверждают, что прогресс не наблюдается спустя три и более часов. На данный момент известно о проявлении ошибки на Apple Watch двух моделей - Series 4 и Series 3. Что вызывает ее, пока не известно, но Apple на всякий случай приостановила развертывание обновления. Владельцам, на устройства которых апдейт уже поступил, но ещё ожидает установки, советуют отменить инсталляцию.

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