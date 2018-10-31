В Киеве труп женщины нашли в туалете спустя две недели [ Редактировать ]
В ночь на среду, 31 октября, в Киеве по адресу бульвар Вацлава Гавела, 83г нашли труп женщины. Об этом пишет "Информатор".
Отмечается, что вызов на линию 102 поступил около 22:30.
По словам правоохранителей, соседи почувствовали едкий запах, который исходил из соседней квартиры. Они рассказали, что в квартире проживает женщина с инвалидностью и ее уже несколько недель никто не видел. Прибывшие на место правоохранители просветили окна фонарями, но ничего не увидели.
На место вызвали спасателей КАРС, которые вскрыли дверь. Полицейские обследовали квартиру и в ванной комнате обнаружили разлагающийся труп женщины 1950 года рождения.
Медикам оставалось только констатировать смерть.
По предварительным данным, следов насильственной смерти не обнаружено.
Ранее мы писали о том, что труп повешенной матери нашли возле мертвых детей.
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