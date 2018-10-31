Під стінами Кабінету міністрів почалася безстрокова акція протесту з вимогою звільнити з посади в.о. голови Фонду державного майна України (ФДМУ) Віталія Трубарова, повідомляють"Українські новини".

Біля будівлі уряду зібралися близько сотні мітингувальників з різних громадських організацій. В основному, це представники ГО "Невідомий патріот".

Активісти скандують "Геть лобіста і служителя олігархів Віталія Трубарова".

За словами організаторів, акція триватиме поки в.о. голови Фонду держмайна Віталій Трубаров не піде з посади. У четвер, 1 листопада активісти мають намір продовжити мітингувати під будівлею ФДМУ, де буде облаштоване наметове містечко, пише видання "КП в Україні".

"Справа в тому, що виконуючий обов'язки голови ФДМУ Віталій Трубаров був призначений на посаду з порушенням закону. Тобто всі процеси, які сьогодні відбуваються в Фонді держмайна, потім можуть бути оскаржені, тому що Віталій Трубаров сьогодні - нелегітимний голова фонду. Далі - ми вважаємо, що паном Трубаровим повинна зацікавитися СБУ, оскільки він очолював штаб козацьких організацій, які, як відомо, російська ФСБ створювала в 90-х роках. Багато з цих козаків сьогодні воюють на Донбасі проти України і дестабілізують ситуацію на сході і півдні України. Крім цього, зараз відбувається процес приватизації Бердянського морського порту і інвестиційним радником цього процесу з подачі Трубарова, була призначена людина, яка володіє великою охоронною компанією в Москві, і яку теж пов'язують з ФСБ. Ми будемо звертатися в СБУ з цього приводу, щоб Віталія Трубарова перевірили на предмет співпраці з російськими спецслужбами. Рік тому Генпрокуратура вже відкрила по ньому кримінальне провадження, але пройшов рік і немає ніяких змін", - сказав прес-секретар громадської рганизации "Невідомий патріот" Сергій Антонов.

Деяких активістів під час мітингу затримала поліція. Прес-секретар запевняє, що організація має всі необхідні дозволи на проведення мирної акції.

"Ми підозрюємо, що у Трубарова є серйозне лобі в "високих" кабінетах влади, і тримають його на цій посаді заради продажу серйозних об'єктів державної власності в "правильні" руки. Наприклад, попереду приватизація великого державного об'єкта - "Центренерго". Це великі гроші. Тому сьогодні нам перешкоджають у проведенні мирного мітингу, щоб ми навіть не могли донести свою думку", - пояснив Антонов.