В ДТП под Тернополем автомобиль разорвало пополам (фото) [ Редактировать ]
31 октября на дороге в обход Тернополя автомобиль врезался в бетонный забор. В результате авто переломило пополам. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Тернопольской области.
"Автопроисшествие случилась на дороге в обход города Тернополь 31 октября около четырех часов утра. На мосту водитель автомобиля ВАЗ-2103 не учел дорожную обстановку, не выбрал безопасную скорость и как результат - не справился с управлением. Автомобиль занесло, и он врезался в бетонное ограждение", - говорится в сообщении.
На момент ДТП в машине находился только водитель. Удар был такой силы, что легковушку переломило пополам, а пассажирское сиденье выбросило из салона.
"Однако водитель остался жив. Мужчина 1957 года рождения получил телесные повреждения - закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и перелом ребра и ключицы. Однако угрозы его жизни нет. У него взяли кровь для проверки на содержание алкоголя", - отметили в полиции.
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