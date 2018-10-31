Как передает корреспондент Odessa.online, несколько десятков активистов пришли к бизнес-центру "Шевченковский" на проспекте Гагарина, который ранее принадлежал нардепу Леониду Климову.

Националисты поставили ультиматум: возвратить деньги вкладчикам обанкротившегося "Имэксбанка" и добровольно сложить полномочия депутата Верховной Рады, сообщает УНИАН.

Также активисты обвинили Леонида Климова в бедах футбольного клуба "Черноморец". Они собираются сжечь чучело нардепа.

Активисты передали свои требования представителю бизнес-центра "Шевченковский", повесили на его двери чучело Леонида Климова, зажгли файеры и разошлись.