Одесские активисты объявили ультиматум депутату Климову [ Редактировать ]
Как передает корреспондент Odessa.online, несколько десятков активистов пришли к бизнес-центру "Шевченковский" на проспекте Гагарина, который ранее принадлежал нардепу Леониду Климову.
Националисты поставили ультиматум: возвратить деньги вкладчикам обанкротившегося "Имэксбанка" и добровольно сложить полномочия депутата Верховной Рады, сообщает УНИАН.
Также активисты обвинили Леонида Климова в бедах футбольного клуба "Черноморец". Они собираются сжечь чучело нардепа.
Активисты передали свои требования представителю бизнес-центра "Шевченковский", повесили на его двери чучело Леонида Климова, зажгли файеры и разошлись.
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