Холодные руки очень часто доставляют дискомфорт. Если у вас постоянно замерзают руки, эито может свидетельствовать о проблемах со здоровьем. Тhe-challenger пишет о 10 причинах холодных рук.

Холод

Если ваши руки леденеют только когда на улице или в помещении объективно холодно, а летом вы забываете об этой проблеме, это просто механизм терморегуляции. Организм сберегает тепло для внутренних органов и снижает кровоток в конечностях, которые, как бы ужасно это ни звучало, менее важны для выживания.

Гипофункция щитовидной железы

Если вы стали замечать, что вам постоянно холодно, даже когда окружающие жалуются на жару, и из-за этого у вас холодные руки и к тому же замедленное сердцебиение, постоянные усталость и подавленность, беспричинные отёки и прибавка в весе, вам необходимо обратиться к врачу, чтобы он направил вас проверить уровень гормонов щитовидной железы.

Если свободный Т4 понижен, а ТТГ (гормон гипофиза), наоборот, зашкаливает, это указывает на гипотиреоз, то есть ваша щитовидная железа не работает в полную силу. Это приводит к замедлению всех метаболических процессов. Отсюда чувство постоянного холода. После коррекции уровня гормонов симптомы исчезнут.

Артериальная гипотензия (пониженное давление)

Если у вас постоянно пониженное давление, вероятно, вы уже об этом знаете. Частые головокружения при резкой смене положения тела, шум в ушах и вечно холодные руки из-за недостатка кровообращения - с этим комплектом симптомов вы неразлучны.

В этом случае нужен регулярный контроль и меры по улучшению самочувствия, которые посоветует врач: физические упражнения, правильное питание, контрастный душ и тому подобное.

Если же вы начали испытывать все это недавно, нужно обратиться к доктору и выяснить, в чем причина понижения давления. Их может быть множество: от беременности и того же гипотиреоза до проблем с печенью и сердцем.

Анемия

Дефицит железа, витамина B12, фолиевой кислоты или других микроэлементов и некоторые заболевания ведут к снижению уровня гемоглобина. Как следствие - внутренние органы и ткани хуже снабжаются кислородом.

В первую очередь недостаточное кровоснабжение (опять же из-за экономии ресурсов) сказывается на конечностях, потому ваши ладони становятся холодными.

Другие симптомы: слабость, головокружение, учащенное сердцебиение. Чтобы выявить нехватку гемоглобина, достаточно сдать общий анализ крови, а вот чтобы выяснить причину анемии, придется пройти комплексное обследование.

Болезнь (синдром) Рейно

Если ваши ладони и стопы постоянно холодные, а при замерзании пальцы приобретают белый или синий цвет, возможно, вы относитесь к 3-5% населения Земли, у которых есть болезнь Рейно.

От холода сосуды сужаются, пальцы белеют или синеют и очень болят. Когда конечности отогреваются, они становятся ярко-красными. В целом этот синдром неопасен, но он увеличивает риск обморожения. Потому пациентам с болезнью Рейно стоит одеваться намного теплее, чем остальным.

Порой симптомы настолько ярко выражены, что пациентам предписывают пожизненно принимать лекарства, которые регулируют сокращение сосудов.

Диабет

Повышенный уровень сахара в крови разрушает нервы, в результате конечности становятся онемевшими, бледными и постоянно мерзнут. В большей степени страдают ноги. Об этих симптомах стоит сказать своему лечащему врачу - при развитии нейропатии (поражения нервов) возможно инфицирование тканей, воспаления и сильные боли.

Высокий уровень эстрогена

Это та причина, по которой у женщин холодные руки встречаются чаще, чем у мужчин. Повышение уровня эстрогена делает периферические сосуды чувствительнее к холоду. В результате температура тела женщины меняется на протяжении менструального цикла, как и ее ощущение тепла и холода.

Волчанка

Волчанка - это аутоиммунное заболевание (то есть иммунитет человека начинает атаковать его же организм и разрушать его). Под атаку иммунитета могут попасть кровеносные сосуды. Их разрушение приводит к развитию синдрома Рейно, о котором мы говорили выше.

От этого руки и ноги становятся холодными. Диагноз смертельно опасный и, конечно, не ставится только на основании жалоб на холодные руки. Диагностикой и лечением обычно занимается группа врачей - в зависимости от симптомов.

Курение

Помимо прочих недостатков, курение сужает сосуды и, как следствие, нарушает кровообращение. Потому курильщики часто жалуются на холодные руки и ноги.

Прием некоторых лекарств

Если вы недавно начали принимать новое лекарство и заметили, что руки стали мерзнуть чаще, прочитайте инструкцию. Чаще всего такими побочными эффектами обладают бета-блокаторы, препараты для понижения давления и некоторые лекарства от мигрени.

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