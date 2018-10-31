Самые страшные авиакатастрофы со спортсменами на борту [ Редактировать ]
Жизнь - словно мираж, исчезающий во мгновенье.
Др.-инд.
Страшная авиакатастрофа с президентом футбольного клуба "Лестер", произошедшая несколько дней назад, буквально потрясла мир и стала еще одним черным пятном в истории спорта.
Ужасные аварии унесли жизни спортсменов более двух десятков команд. Многие из них уже завоевали как индивидуальные, так и коллективные награды, и стали чемпионами, а кому-то еще только предстояло пройти тернистый путь и внести свое имя в историю. О самых крупных авиакатастрофах, унесших жизни спортсменов, дальше в нашем материале.
4 мая 1949 года. "Торино"
Фото: wikipedia.org
Один из грандов итальянского футбола 40-х годов прошлого века - футбольная команда "Торино" разбилась в авиакатастрофе, произошедшей 4 мая 1949 года. Футболисты возвращались из Лиссабона после матча с "Бенфикой.
До домашнего аэродрома оставалось совсем немного, однако на подлете к Турину пилот потерял ориентацию в пространстве из-за сильного тумана и задел крылом ограду базилики Суперга. Трехмоторный самолет Fiat G.212CP на большой скорости врезался в землю. На борту находился 31 человек, в том числе 18 игроков команды. Никто не выжил.
6 февраля 1958 года. "Мюнхенская трагедия"
Фото: twitter.com/TheFootballRep
Самолет авиакомпании British European Airways, на борту которого находились игроки английского гранда "Манчестер Юнайтед", разбился при взлете с Мюнхенского аэропорта. Авилайнер по пути из Белграда в Манчестер совершил дозаправку в Германии.
После двух неудачных попыток взлета пилотам все же удалось поднять воздушное судно в небо. Но внезапно начался сильный снегопад, вследствие которого самолет потерял скорость и врезался крылом с дом, стоявший в конце взлетно-посадочной полосы.
Фото: AP
Из 42 человек на борту 23 скончались мгновенно, остальные потеряли сознание. В тот день погибло 8 футболистов, а также представители прессы, члены экипажа и тренеры. Среди жертв трагедии оказались несколько игроков, входивших в список "Детки Басби", которых легендарный тренер Мэтт Басби воспитывал с раннего детства. Сам Басби несмотря на серьезную травму, выжил. Повезло также Бобби Чарльтону, который стал одной из английских легенд.
15 февраля 1961 года. Сборная США по фигурному катанию
Фото: wikipedia.org
18 лучших фигуристов США вылетели на чемпионат мира в Чехословакию. Несколько часов спустя новый Boeing 707, в котором помимо спортсменов находились их родственники и тренеры, разбился неподалеку от столицы Бельгии. Всего в авиакатастрофе погибло 73 человека (72 - на борту, а также один на земле).
При расследовании причин трагедии стало известно, что воздушное судно было в исправном состоянии. До сих пор остается загадкой лишь один факт: почему на высоте менее 300 метров увеличилась мощность двигателей самолета, и "втянулись" назад выпущенные шасси.
Впоследствии чемпионат мира в Праге был отменен и новые американские фигуристы чемпионы появились только в 1968 году.
13 октября 1972 года. Уругвайская команда по регби
Фото: sport.bigmir.net
При подлете к Сантьяго (столица Чили) лайнер с регбийной командой "Монтевидео" из Уругвая попал в циклон, врезался в скалу и рухнул у подножия горы. Из 45 человек на борту выжить удалось лишь 16 пассажирам. Спасателям долгое время не удалось найти их, и чтобы выжить "счастливчики" ели тела своих погибших товарищей. Спустя 72 дня с момента катастрофы они были спасены.
11 августа 1979 года. "Пахтакор"
Одна из самых ужасных и крупнейших спортивных трагедий не только в истории советского футбола, но и авиации. Самолет узбекского клуба "Пахтакор", следовавший на матч в Минск, столкнулся с пассажирским Ту-134 в небе над Днепродзержинском. Ни один человек из обоих авиасудов не выжил.
Фото: arenasporta.com.ua
Жертвами катастрофы стали 178 человек. Среди них - 17 футболистов "Пахтакора". Согласно официальной версии, трагедия произошла по вине диспетчеров. После крушения состав ташкентского клуба был усилен за счет игроков из других команд. В течение трех лет "Пахтакору" было гарантировано место в высшей лиге независимо от результатов.
15 июля 2009 года. Юношеская сборная Ирана по дзюдо
Фото: @AirCrashMayday / Twitter
Авиалайнер Ту-154М авиакомпании Caspian Airlines с иранскими дзюдоистами на борту потерпел крушение под Казвином (поселение на северо-западе Ирана). Спустя 16 минут после взлета у самолета загорелся левый двигатель, затем лайнер начал стремительно терять высоту и полностью разрушился. Все 168 человек, совершавших этот перелет, погибли.
7 сентября 2011 года. Трагедия в Ярославле
Хоккейная команда "Локомотив" из Ярославля в полном составе вылетела на свой первый в сезоне 2011-2012 матч Континентальной хоккейной лиги с минским "Динамо". У самолета возникли сложности с набором высоты, вследствие чего он столкнулся с радиомаяком, ударился о землю и взорвался недалеко от местного аэропорта "Туношна".
Фото: AFP
На борту авиалайнера находились 45 человек. Выжил только один - инженер по авиационному и радиотехническому обслуживанию Александр Сизов. После расследования обстоятельств катастрофы Межгосударственный авиационный комитет пришел к выводу, что причиной трагедии стали непроизвольные нажатия на тормозные педали во время разбега самолета. Однако установить, кто именно допустил фатальную ошибку, комиссия так и не смогла.
28 ноября 2016 года. "Шапекоэнсе"
Бразильские спортсмены повторили трагическую судьбу других известных игроков, уйдя из жизни, как со стадиона, - всей командой. Самолет Avro RJ-85, на борту которого находились члены футбольного клуба "Шапекоэнсе" разбился перед заходом на посадку на территории колумбийской провинции Антьокия.
Авиакатастрофа "Шапекоэнсе":
Из находившихся на борту воздушного судна 77 человек (68 пассажиров и 9 членов экипажа) выжило всего 6 (1 из них позднее умер в больнице). Погибла большая часть клубного состава (в том числе капитан команды Клебер Сантана), а также весь тренерский штаб команды.
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