В Україні не можуть розпочати велику приватизацію через "бардак" в ФДМУ - Гройсман [ Редактировать ]
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман прогнозує спротив намаганням влади провести прозорі аукціони з продажу спецдозволів на користування надрами, а також попереджає про можливий спротив проведенню великої приватизації.
Про це прем'єр сказав на засіданні уряду у середу, повідомляє "Укрінформ".
"Ми розпочали аукціони на надра. Вже провели перші аукціони. Але я знаю, що як тільки ми підемо далі і швидше, нам будуть заважати, придумувати якісь рішення судів, якісь блокування і так далі", - сказав Гройсман.
За його словами, уряд розпочав процес приватизації і тут також є певні перепони.
"Малу приватизацію ми запустили через систему ProZorro - тут відкрито і прозоро, все нормально. Але велику приватизацію - ми тільки до чогось підходимо, щоб щось зробити, знову нам створюють якісь штучні обмеження, якісь проблеми і так далі. Бардак, кожен день бардак" - обурився прем'єр.
Раніше повідомлялося, що у 2016-2018 роках Полтавська облрада жодного разу не погодила АТ "Укргазвидобування" надання спецдозволів на використання надр, натомість компанія отримала 63 відмови в узгодженні.
Нагадаємо, Фонд держмайна оголосив про початок прийому заявок від потенційних учасників приватизації 78,289% ПАТ "Центренерго" початковою вартістю 5,985 млрд грн.
Як повідомлялося, 10 травня Кабінет міністрів на своєму засіданні затвердив перелік підприємств великої приватизації на 2018 рік, до якого увійшло 26 об'єктів. Пізніше цей список скоротився до 23 підприємств.
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