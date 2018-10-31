Засідання Ради Безпеки ООН: про що говорили учасники?

Про ситуацію на Донбасі говорили на засіданні Ради Безпеки ООН. Учасники зібрання, крім Росії, заявили, що заплановані в ОРДЛО так звані вибори є "незаконними" та грубо порушують Мінські домовленості. Які ще питання розглядали у Нью-Йорку - у нашому матеріалі