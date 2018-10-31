Города Луганской области остались без воды [ Редактировать ]
Жители части Лисичанска Луганской области и ряда окрестных населенных пунктов остались без водоснабжения из-за отключения "Лисичанскводоканала" от электроэнергии.
"В настоящее время большинство объектов, которые мы планировали отключить, уже отключены. В целом почти два десятка объектов запланировано отключить, большинство из них уже отключены", - сообщил пресс-секретарь ООО "Луганское энергетическое объединение" (ЛЭО) Евгений Наседкин, передает УНН.
По его словам, отключены, в частности, станции, обеспечивающие подачу воды.
В "Луганскводоканале" подтвердили информацию и отметили, что ЛЭО 31 октября отключило часть объектов "Лисичанскводоканала", в том числе насосную станцию РТИ.
Указано, что проблема коснулась жителей городов Лисичанск, Новодружеск, Приволье и села Боровское. Кроме того, это может повлиять и на теплоснабжение жилых домов в этих городах.
Ранее в Горловке тысячи людей остались без воды.
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