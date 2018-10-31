Лагеря, в которых проходят реабилитацию дети из зоны боевых действий, должны получать государственную поддержку.

Об этом сопредседатель "Оппозиционного блока" Юрий Бойко заявил в среду, 31 октября, во время посещения детского лагеря "Лесная застава" в Киевской области, где проходят реабилитацию дети из зоны АТО и дети военнослужащих. Вместе с Юрием Бойко проведать ребят приехали ветераны и руководитель оппозиционеров Киевщины Александр Качный.

Юрий Бойко отметил, что лагерь "Лесная застава" существует уже более четырех лет. "За это время реабилитацию здесь прошли более 5 тысяч детей из зоны АТО. Это даже не дети переселенцев, это дети из зоны боевых действий. Есть ребята, которые получили ранения. Это дети, которые учились под взрывами, которые не понаслышке знают, что такое автоматная очередь, которые пугаются громких звуков. Здесь они отдыхают, восстанавливаются и возвращаются домой уже совсем другими – веселыми и с блеском в глазах", - сказал парламентарий.

Он акцентировал внимание на том, что для лагерей подобного типа должна работать государственная программа помощи. "Таких лагерей должно быть больше. Нужно, чтобы они держались не только на энтузиастах и волонтерах, на преданных делу людях, а чтобы государство поддерживало, создавало необходимые условия для функционирования таких лагерей, помогало материально", - отметил народный депутат.

Оппозиционный политик также подчеркнул, что практически никакой помощи от государства не получают люди, которые оказались вынужденными переселенцами. "Государство бросило 1,5 млн человек наедине с их бедами. Люди потеряли все – дома, имущество – и переехали жить в другие места. Кому-то удалось адаптироваться, очень многие ждут, когда закончится война, чтобы вернуться домой. Но, кроме 800 грн. пособия, практически никакой другой помощи от государства люди не получают. За редким исключением, когда дают социальное жилье", - отметил Юрий Бойко.

"Простой пример. "Оппозиционный блок" подал законопроект о бесплатном питании детей переселенцев в школах. Он прошел в первом чтении, но остатки правящей коалиции заблокировали его принятие во втором. Мы будем добиваться принятия данного законопроекта, но само отношение государства к переселенцам – абсолютно наплевательское. Мы будем бороться за права этих людей. Они очень нуждаются в помощи государства", - резюмировал сопредседатель фракции оппозиционеров.